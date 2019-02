Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190225-4: Diebe auf der Flucht festgenommen- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen haben am Freitag (22. Februar) gegen 15:00 Uhr einen Mann (40) beobachtet, der in einem Geschäft auf der Thaliastraße Ware gestohlen hatten. Dieser gehörte einem Trio an.

Zunächst betrat der 40-Jähriger den Einkaufsmarkt. Dort füllte er eine Tasche mit Waren und ging durch den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Einer der Zeugen verfolgte den Mann und sah, dass er zu zwei weiteren Männern(21/31) stieß. Bei diesen befand sich eine weitere, mit Waren des Marktes gefüllte, Tasche. Als der Zeugen das Trio mit der Tat konfrontierte, gingen die Männer aggressiv auf ihn zu. Er zog sich zurück und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten auf das Trio, das vergeblich versuchte, zu Fuß zu flüchten. Alle drei konnten auf dem nahegelegenen S-Bahngleis festgenommen werden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahls ein. Gegen den 21-Jährigen bestanden zudem mehrere Haftbefehle. Ihn nahmen die Beamten in Haft. (wp)

