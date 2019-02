Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190225-3: Zwei Autos entwendet und aufgefunden - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Klärung der Diebstähle beitragen können.

In der Zeit zwischen Freitag (22. Februar) 12:00 Uhr und Samstag (23. Februar) 11:15 Uhr stahlen Unbekannte in der Straße "Himmelreich" einen schwarzen VW Passat mit Münsteraner Städtekennung. Am Samstag (23. Februar) 11:15 Uhr stahlen Unbekannte am gleichen Tatort einen schwarzen VW Polo mit Bergheimer Städtekennung. Beide Fahrzeuge wurden am Samstag (23. Februar) um 13:35 Uhr von einer Zeugin am Königsberger Weg in Brühl der Polizei gemeldet. Sie waren verschlossen und die Polizisten stellten sie sicher.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth sucht Zeugen und fragt: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Personen gesehen, die beide Fahrzeuge angingen und davonfuhren, bzw. wer hat gesehen, wie sie abgestellt wurden? Unter Telefon 02233 52-0 sind die Ermittler erreichbar. (bm)

