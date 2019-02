Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190225-2: Hehlerware beschlagnahmt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Zeugen meldeten den Verkauf von Originalwaren eines Tierfachmarktes auf einem Trödelmarkt, der am Wochenende stattfand.

Die Zeugen (34/59), die zugleich Geschäftsführer eines Tierfachmarktes sind, befanden sich am Sonntag (24. Februar) um 12:30 Uhr auf einem Trödelmarkt, der auf dem Gelände eines Großhändlers an der Europaallee stattfand. Dort bemerkten sie drei Verkaufsstände, an denen im großen Stil Originalwaren ihres Unternehmens weit unter den Originalpreisen angeboten wurden. Diese Waren können ihren Angaben zufolge Kunden rechtmäßig nur in einem Fachmarkt erwerben. Die Zeugen informierten die Polizei. Ein Verkäufer flüchtete, als er die Polizisten erkannte. Drei weitere wurden vorläufig festgenommen und die gesamte Ware beschlagnahmt. Darunter befanden sich neben Hundehalsbändern, Tiernahrung und Hundezubehör mit Gesamtwert im unteren, fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Herkunft der Waren dauern an. (bm)

