POL-PDPS: Zwei Kennzeichendiebstähle

Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum vom 08.12.2018, 21.00 Uhr bis zum 09.12.2018, 18.30 Uhr, wurde an einem in der Lammstraße am Anwesen Nr. 11 am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel-Corsa das hintere Kennzeichenschild entwendet.

Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich im Zeitraum vom 08.12.2018, 17.00 Uhr bis zum 09.12.2018, 19.00 Uhr in der Paul-Strauß-Straße am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nr. 36. Dabei wurde an einem weißen VW-Golf Kombi ebenfalls das hintere Kennzeichen entwendet.

Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken telefonisch (06332/9760) bzw. per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

