Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190223-1: Festnahme nach kurzer Flucht - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein berauschter 30-jähriger Mann versuchte vergeblich, im gestohlenen Kleinwagen vor den verfolgenden Polizisten zu flüchten. Sie nahmen den Mann fest.

Während der Streifenfahrt bemerkten Beamte am Donnerstag (21. Februar) um 22:50 Uhr auf der Robert-Bosch-Straße einen weißen Kleinwagen, der verbotswidrig von der Kalscheurener Straße in den Vogelsanger Weg abbog. Die Polizisten folgten dem stark beschleunigenden Wagen. In der Heinrich-Hoerle-Straße verloren sie kurz den Sichtkontakt und stellten wenig später den verlassenen Wagen fest. Der Wagen selbst, wie auch die angebrachten Kennzeichen, lagen als gestohlen ein. Nach dem flüchtigen Fahrer fahndeten weitere Beamte, die einen polizeibekannten 30-Jährigen auf dem Vogelsanger Weg antrafen. Er machte keine Angaben. Anzeichen auf Drogenkonsum bestätigten sich mit einem Vortest auf Amphetamin. Einen Führerschein besaß der wohnungslose 30-Jährige nicht. Ein im Wagen aufgefundenes Handy ordneten die Beamten dem Mann zu. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Wagen sicher. (bm)

