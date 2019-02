Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190227-2: Geldbörse mittels Trickdiebstahl gestohlen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (26. Februar) haben zwei unbekannte Männer die Geldbörse einer 58-jährigen Frau entwendet.

Gegen 17:45 Uhr klingelte es an der Tür der 58-Jährigen in der Klosterstraße. Die Frau ließ das Pärchen unter einem Vorwand in ihre Wohnung. Als die 58-Jährige in einem Augenblick abgelenkt war, nahm einer der beiden Tatverdächtigen unbemerkt die Geldbörse der Frau an sich. Anschließend verabschiedete sich das Pärchen und ging. Laut Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem Duo um eine etwa 20-jährige Frau mit langen blonden Haaren sowie einen Mann mit dunklem Teint und Bart. Die Frau trug eine schwarze Lederjacke. Ihr Komplize war mit einem dunklen Mantel gekleidet. Beide hatten ein gepflegtes Äußeres. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell