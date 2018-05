POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, falsche Fünfziger aufgetaucht

Mainz (ots) - Donnerstag, 03.Main 2018, 21:00 Uhr

An einem Imbissstand am Mainzer Hauptbahnhof zahlt ein Kunde mit einem 50,- EUR Schein und erhält 45,- EUR Wechselgeld. Kurze Zeit später, stellt der Mitarbeiter fest, dass der Geldschein nicht alle Sicherheitsmerkmale aufweist und ganz offensichtlich gefälscht ist. Nach zehn Minuten erscheint ein weiterer Gast und möchte ebenfalls einen kleinen Snack mit einem 50,- EUR Schein bezahlen. Diesmal prüft der Mitarbeiter sofort, stellt wiederum fehlende Sicherheitsmerkmale fest und spricht den Kunden darauf an. Dieser nimmt den 50´er zurück, zahlt mit einem Zehn-Euro-Schein und entfernt sich in den Innenbereich des Bahnhofs. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 175 cm groß, kräftige Gestalt mit Bauchansatz, braune mittellange Haare, leichter Bart. Bekleidet mit einer Jeans. Täter 2: ca. 185 cm groß, normale Gestalt, braun-schwarze Haare, Bart, schwarze Mütze, schwarze Adidas-Hose, schwarzes Oberteil.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Tel.: 06131 - 65 36 33

Bei Zweifeln an der Echtheit von Geldscheinen informieren Sie sich bei Ihrer Bank, Ihrer Polizei oder im Netz: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/

