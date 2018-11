4 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 11.11.2018, gegen 23:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße in Hildesheim. Dabei wurden sieben Bewohner verletzt. Ein 69-jähriger Mann wurde durch die Einsatzkräfte leblos in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss / Dachgeschoss gefunden.

Das Haus verfügt über neun Mietparteien. Das Feuer brach in der Wohnung eines Ehepaares im ersten Obergeschoss aus. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich dreizehn der insgesamt vierzehn Bewohner im Haus. Sieben Bewohner erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Darunter war auch das Ehepaar aus der brandbetroffenen Wohnung. Der 78-jährige sowie seine 76-jährige Frau zogen sich zudem Verbrennungen zu.

Das Treppenhaus war innerhalb kurzer Zeit stark verqualmt. Vier Bewohner mussten durch die Feuerwehr über Leitern aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

Bezüglich der Todesursache des 69-jährigen Mannes beantragten die Ermittler bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Obduktion des Leichnams.

Das Haus ist momentan unbewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell