Hildesheim (ots) - Am Do., 08.11.18 in der Zeit von 14:30 bis 18:00 Uhr wurde im Reihwiesenweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Im Erdgeschoss wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Was entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Polizeiinspektion Hildesheim

Polizeiinspektion Hildesheim