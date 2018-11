POL-HI: 88-jährige in ihrer Wohnung bestohlen

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 10.11.2018, gegen 17:20 Uhr wurde eine 88-jährige Frau aus Hildesheim in ihrer Wohnung in der Ernst-Ohlmer-Straße bestohlen. Dabei sind Bargeld und Schmuck abhandengekommen.

Den Ermittlungen zufolge wurde bei der älteren Dame geklingelt. Im Anschluss stellte sie fünf Personen vor ihrer Wohnungstür fest. Dabei handelte es sich um vier Männer und eine Frau. Auffallend war, dass die Männer alle rote Weihnachtsmannmützen trugen. Die weibliche Person erklärte, dass die Gruppe Plätzchen backen wollte und ihnen Zucker fehlen würde. Die 88-jährige wurde gebeten der Gruppe mit Zucker auszuhelfen. In ihrer Hilfsbereitschaft ließ die ältere Dame die Personen in ihre Wohnung. In der Küche wurde die 88-jährige durch die weibliche Person in ein Gespräch verwickelt. Weiterhin wurde versucht mit ihr gemeinsam Lieder zu singen.

Nach ca. zehn Minuten verließ die Gruppe die Wohnung wieder.

Kurze Zeit später stellte die ältere Dame fest, dass aus ihrem Schlafzimmer ein dreistelliger Geldbetrag sowie Schmuck in Höhe eines fünfstelligen Betrages fehlten.

Alle Personen aus der Gruppe sollen einen dunklen Teint haben. Sie sollen um die zwanzig Jahre alt sein. Alle Personen waren schlank. Die Frau wurde auf ca. 160 - 170 cm geschätzt.

Zeugen, denen die Gruppe eventuell aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

