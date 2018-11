BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Untersuchungshaftbefehl

Weil am Rhein (ots) - Ein 28-jähriger Mann, der wegen mehrfachem Diebstahls gesucht wurde, konnte am Mittwochvormittag, am Autobahnübergang Weil am Rhein durch die Bundespolizei festgenommen werden. Der algerische Staatsangehörige war zuvor von der Schweiz nach Deutschland rücküberstellt worden. Dort hatte man ihn wegen Ladendiebstahls festgenommen. Bei der Übernahme durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Lampertheim vorliegt. Der 28-Jährige wurde festgenommen und nach der Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

