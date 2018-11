BPOLI-WEIL: Festnahme wegen EU-Haftbefehl

Herbolzheim (ots) - Durch Kräfte des Zolls konnte am Mittwochnachmittag ein 46-jähriger Mann festgestellt werden, der mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht war. Im Rahmen der zollrechtlichen Kontrolle hatten sie den tschechischen Staatsangehörigen an der Tank- und Rastanlage Herbolzheim überprüft. Dabei stellten die Zöllner fest, dass gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl zur Auslieferung nach Tschechien vorliegt. Dort wird wegen Unterschlagung gegen ihn ermittelt. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der 46-Jährige an die Bundespolizei übergeben und durch diese festgenommen. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da bei der Kontrolle ein verbotenes Pfefferspray bei dem Mann aufgefunden wurden muss er sich nun auch wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetzt verantworten.

