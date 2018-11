BPOLI-WEIL: Auslieferung mit EU-Haftbefehl

Weil am Rhein (ots) - Einen 47-jährigen Kosovaren lieferten Schweizer Behörden am Mittwochvormittag am Autobahnzoll an die Bundespolizei aus. Hintergrund ist ein EU-Haftbefehl des Amtsgerichtes Saarbrücken. Der Mann soll mehrfach mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt haben. Er wurde durch die Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

