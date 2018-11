BPOLI-WEIL: 163 Tage schwedische Gardinen

Weil am Rhein (ots) - Einen 53-jährigen deutschen Staatsbürger nahm die Bundespolizei in der Nacht von Montag auf Dienstag am Autobahnzoll fest. Der Mann, der kurz zuvor aus der Schweiz einreiste, wurde von der Staatsanwaltschaft mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht. Der 53-Jährige war wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 4890 Euro verurteilt worden, hatte diese jedoch nie bezahlt. Da er die Kosten nach seiner Festnahme nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er nun 163 Tage "sitzen müssen.

