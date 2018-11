BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Emmendingen (ots) - Eine Kontrolle der Bundespolizei am Omnibusbahnhof Emmendingen wurde in der Nacht zum Mittwoch einem 27-jährigen Mann zum Verhängnis. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen konnten die Bundespolizisten feststellen, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. Das Amtsgericht Böblingen hatte den Mann wegen Beleidigung zu einer Haftstrafe von 30 Tagen verurteilt. Die Strafe hätte er durch Zahlung einer Geldstrafe von 300 Euro und den zusätzlichen Verfahrenskosten von 73 Euro abwenden können. Da er nicht über die geforderte Geldsumme verfügte, wurde er durch die Bundespolizei in die JVA Freiburg eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Thomas Gerbert

Telefon: +49 7628 8059-103

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell