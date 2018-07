POL-PPKO: Schlägerei in der Schanzenpforte - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) - Freitagnacht, gegen 23:50 Uhr, kam es in der Schanzenpforte vor einer Gaststätte zu einer Streitigkeit zwischen ca. 15 Personen. Aus dieser Gruppe wurde dann ein fast 23-jähriger mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt. Die Gruppen zerstreuten sich dann bei Eintreffen der Polizei in alle Himmelsrichtungen. Die Polizeiinspektion 1 bittet Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben, sich zu melden. Per Telefon 0261-1032510 oder per Mail pikoblenz1@polizei.rlp.de

