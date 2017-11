POL-EN: Schwelm - Diebe erbeuten gleich drei Smartphones

Schwelm (ots) - Am 13.11.2017, gegen 12.00 Uhr, betraten drei männliche Personen eine Telefonfiliale an der Hauptstraße. Einer der Männer ließ sich von einem Angestellten über einen Vertrag beraten. In der Zwischenzeit schauten sich seine beiden Begleiter im Verkaufsraum um und rissen drei Mobiltelefone aus der Halterung. Sofort rannten die Männer aus dem Geschäft und flüchteten in Richtung Kirche (Kirchstraße). Bei den Tätern hat es sich um drei Männer im Alter von etwa 20 Jahren, mit schwarzen Haaren und Bärten gehandelt. Sie sprachen untereinander in einer Fremdsprache. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell