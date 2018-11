BPOLI-WEIL: 1800 Euro Geldstrafe nicht bezahlt

Weil am Rhein (ots) - Da er seine Geldstrafe nicht bezahlt hatte wurde ein 28-jähriger Mann am heutigen Morgen am Übergang Weil-Autobahn durch Kräfte der Bundespolizei verhaftet. Der italienische Staatsangehörige war als Reisender in einem Fernbus auf dem Weg nach Deutschland, als die Beamten bei der Kontrolle feststellten, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München II vorliegt. Wegen Erschleichen von Leistungen war der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt worden. Da er den geforderten Betrag nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

