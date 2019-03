Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190305-2: Räubertrio auf der Flucht - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Männer überfielen einen 57-Jährigen in seinem Haus und raubten neben Bargeld eine hochwertige Armbanduhr.

Der 57-Jährige öffnete seine Hauseingangstür, nachdem dort ein vermeintlicher Paketbote am Freitagnachmittag (01. März) um 15:25 Uhr geklingelt hatte. Beim Öffnen stürmten drei maskierte Unbekannte in das Haus, hielten ihn fest und nahmen aus seinem Portemonnaie Bargeld. Eine abgelegte Armbanduhr raubten sie ebenfalls. Die Täter schlossen den 57-Jährigen in einem Zimmer ein und flüchteten. Der Geschädigte informierte die Polizei. Einer der Männer trug eine graue Kapuzenjacke. Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth sucht in dieser Sache dringend Zeugen. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (bm)

