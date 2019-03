Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190307-3: Radfahrer überfallen - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochabend (06. März) haben zwei unbekannte Männer auf der Levenkaulstraße einen Radfahrer überfallen und dessen Tasche geraubt.

Der 47-jährige Radfahrer fuhr gegen 18:45 Uhr durch den Stadtgarten. In der Levenkaulstraße sprach ihn ein Mann an und forderte ihn zum Anhalten auf. Als er anhielt, erschien ein zweiter Mann und trat gegen das Rad des 47-Jährigen, der dadurch zu Boden fiel. Die Männer entrissen ihm eine Umhängetasche, in der sich Bargeld, ein Smartphone sowie Unterlagen befanden. Das Duo flüchtete zu Fuß über den Stadtgarten in Richtung Johannisstraße. Laut Zeugenangaben waren die Männer zwischen 35 und 45 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer war etwa 1,75 Meter groß, hatte kurze Haare und trug blaue Jeans mit auffallenden Nähten an den Außenseiten sowie eine schwarze Jacke. Der zweite Mann war größer (1,85 Meter) und trug ein schwarzes Oberteil. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

