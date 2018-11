POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung B 417 durch Überholer

Nassau (ots) - Nach Zeugenangaben kam es am 23.11.2018 gegen 12:00 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 417 zwischen Obernhof und Nassau. Demnach habe ein die B 417 aus Richtung Obernhof in Fahrtrichtung Nassau befahrender Pkw (silber-grau) in Höhe des Wasserwerkes Nassau zum Überholen einer Fahrzeugkolonne bestehend aus drei Pkw angesetzt. Hierbei sei das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn ausgeschert. In Höhe des ersten zu überholenden Pkw der Kolonne, sei ein Fahrzeug aus Richtung Nassau entgegengekommen (nach Zeugenangaben dunkler Pkw, keine weitere Beschreibung möglich). Aufgrund dessen sei der Überholer abrupt und plötzlich wieder auf die rechte Fahrbahn eingeschert, sodass das seitlich in selbe Richtung fahrende Fahrzeug eine Gefahrenbremsung durchführen und ausweichen musste, um eine unmittelbar bevorstehende Kollision zu vermeiden. Es wird vermutet, dass das entgegenkommende Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen musste, um eine Kollision mit dem Überholer zu vermeiden.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten, vor allem die Fahrzeuginsassen des aus Richtung Nassau entgegenkommenden Fahrzeugs, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Ems zu melden.

