POL-PDMT: Verkehrsgefährdung durch Überholmanöver

Unnau (ots) - Am Freitag, den 23.11.2018, gegen 18:40 Uhr kam es auf der L281 zwischen Nistertal und Nister durch ein Überholmanöver zu einer Verkehrsgefährdung. Ein unbekannter weißer Pkw, welcher in Fahrtrichtung Nister fuhr, überholte in einer Rechtskurve einen Lkw, sodass der Lkw als auch ein entgegenkommender Pkw eine Vollbremsung durchführen mussten um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

