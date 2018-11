POL-PDMT: Mülltonnenbrand ***Zeugen gesucht***

Berod (ots) - Am 23.11.2018, gegen 19.30 Uhr, kam es in Berod bei Wallmerod, Neue Straße, zu einem Brand von drei Mülltonnen. Aus bislang ungeklärter Ursache, gerieten die Mülltonnen, die an einem Nebengebäude standen, in Brand und wurden dabei völlig zerstört. Außerdem entstand ein leichter Schaden am Nebengebäude. Durch die Feuerwehr Wallmerod konnte der Brand schnell gelöscht und somit ein größerer Schaden vermieden werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Westerburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der 02663-98050.

