POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien/Graffiti in er Augsthalle in Neuhäusel

Montabaur (ots) - Am Freitag, 16.11.18, gegen 17:00 Uhr kam es in der Augsthalle in Neuhäusel sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zu Farbschmierereien durch Graffiti. Unbekannte Täter brachten insbesondere in den Umkleidekabinen und den Sanitärbereichen unterschiedliche sogenannte "TAGS" an. Zeugen, welche eine Gruppe verdächtiger Personen/Jugendlicher in oder der vor der Halle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel. 02602-92260, zu melden.

