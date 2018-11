POL-PDMT: Gulli- Deckel ausgehoben, PKW stark beschädigt!

Höhr-Grenzhausen (ots) - Am Dienstag, 20.11.2018, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die Rudolf-Diesel-Straße in Höhr-Grenzhausen. Dabei fuhr er über einen Gulli-Ablaufschacht, bei dem die Abdeckung ausgehoben war. Dadurch wurden beide Reifen auf der Beifahrerseite beschädigt (Reifen und Felgen!). Die Schadenshöhe beträgt mindestens 2000,- Euro. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus dass an drei Stellen die Gulli-Deckel ausgehoben waren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, 02624/94020

