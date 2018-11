POL-PDMT: Bad Marienberg. Handtasche nach PKW Aufbruch entwendet

Hachenburg (ots) - Am 21.11. wurde durch Unbekannte in der Zeit von 12.10 - 12.20 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw BMW X 3 eingeschlagen, der am Friedhof in der Marktstraße in Bad Marienberg kurzzeitig geparkt war. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche mit diversen Papieren und Bargeld entwendet. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten.

