POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

1 weiterer Medieninhalt

Ebertshausen (ots) - Am Morgen des 23.11.2018 ereignete sich auf der L 318 zwischen Schönborn und Katzenelnbogen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal zusammenstießen. Der Unfallverursacher aus der Gemeinde Obersontheim (Baden-Württemberg) wollte auf Höhe des Schwimmbades Katzenelnbogen nach links in Richtung Ebertshausen abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW aus der VG Katzenelnbogen. Der Unfallverursacher sowie ein dreijähriges Kind im anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch die Straßenmeisterei Diez gereinigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell