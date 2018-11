POL-PDMT: Einbruch in Möbelhaus

Westerburg (ots) - In der Nacht von 23./24.11.18 kam es zu einen Einbruch in das Möbelgeschäft Wohnlich in Westerburg. Vor Ort entwendeten der oder die Täter, unter anderem mehrere Cerankochfelder aus den Ausstellungsküchen und einen roten Renault Clio mit auffälliger Firmenaufschrift. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Westerburg sucht nach Zeugen, die möglicherweise in der genannten Zeit etwas Verdächtiges auf dem Gelände des Möbelgeschäfts beobachtet haben. Der Abtransport der entwendeten Gegenständen dürfte für den oder die Täter mit einem größeren Aufwand verbunden gewesen sein.

