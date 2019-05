Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - geklärter Fahrraddiebstahl

Speyer (ots)

02.05.2019, 19.57 Uhr

Und wir kriegen sie doch! Ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus Speyer wurde am gestrigen frühen Abend im Rahmen der verstärkten Kontrolle hinsichtlich der Sicherheit beim Fahrradverkehr in der Wormser Landstraße einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dessen wurde auch die Rahmennummer des geführten Fahrrades in den polizeilichen Recherchesystemen überprüft und festgestellt, dass das Fahrrad im Oktober 2018 bei der PI Speyer als gestohlen gemeldet wurde.

Mit dem Vorwurf des Fahrraddiebstahls konfrontiert brachte der Mann wenig glaubhafte Äußerungen hervor. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der rechtmäßige Eigentümer wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

