Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall mit Motorradfahrer

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es an der Kreuzung Carl-Bosch-Straße / Hardenburgstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 46-jährige Autofahrerin ist die Carl-Bosch-Straße aus Richtung BASF entlang gefahren. An der genannten Kreuzung tastete sie sich eigenen Angaben zufolge langsam hinein und sah von rechts auch niemanden kommen. Als die die Kreuzung fast passiert hatte, kam ein 16-jähriger Motorradfahrer (Leichtkraftrad) aus der Hardenburgstraße und kollidierte mit dem Pkw. Der 16-jährige verletzte sich dabei am Arm und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin, sowie eine Zeugin, gaben gegenüber der Polizei an, dass der Motorradfahrer zu schnell aus der Straße gekommen wäre. Der genaue Unfallhergang muss nun geklärt werden.

