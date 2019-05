Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim

Dannstadt-Schauernheim) Mehrere betrügerische Anrufe

Böhl-Iggelheim / Dannstadt-Schauernheim (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt erhielten am gestrigen Donnerstag mehrere Bewohner Anrufe mit betrügerischer Absicht. Zwei Fälle gab es in Böhl-Iggelheim. Dort sind Bürgerinnen von Frauen angerufen worden, die sich als angebliche Enkelin ausgaben. Eine der Bürgerinnen hatte gar keine Enkelin. Als sie das der Anruferin sagte, legte diese sofort auf. In dem anderen Fall glaubte die Bürgerin zunächst, dass ihre Enkelin am Telefon sei. In einem längeren Gespräch forderte diese dann mehrere Tausend Euro, die sie bis nächsten Montag benötige. Als sie erfuhr, dass das nicht ginge, legte auch diese Anruferin auf. In Dannstadt-Schauernheim kam es zu einem etwas anders gelagerten Fall. Hier ist ein Ehepaar innerhalb einer Stunde mehrfach von derselben Nummer angerufen worden. Auf der anderen Seite der Leitung war eine Bandansage zu hören. Angeblich läge bei der "Strafvollzugsbehörde Stuttgart" ein Mahnbescheid vor und es wurde mit Pfändungen gedroht. Man solle die "1" drücken, um weitere Informationen zu erhalten. Das Ehepaar hat aber immer sofort aufgelegt. Glücklicherweise ist in keinem Fall ein Schaden entstanden.

