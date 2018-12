POL-PPTR: Mehrere Einbrüche und Versuche im Stadtgebiet - Polizei prüft Zusammenhänge

Trier/Igel (ots) - Gleich zwei Kindergärten und eine Kirche wurden über das Wochenende 30. November bis 3. Dezember 2018 von Einbrechern heimgesucht.

Auf der Weisley in Igel brachen die Täter im Bereich eines rückwärtig gelegenen Fensters in den Kindergarten ein.

Im Karlsweg in Trier brachen Unbekannte ebenfalls eine der Straße abgewandte Terrassentür auf und durchsuchten die Kindertagesstätte.

Im gleichen Tatzeitraum drangen vermutlich die gleichen Täter auf dieselbe Weise in die nahegelegene Kirche im Karlsweg ein und suchten gezielt die Sakristei auf.

In allen Fällen überschreitet der angerichtete Sachschaden das aus nur wenigen Euro Bargeld bestehende Diebesgut.

Im Zeitraum vom 29. November, 18 Uhr, bis 4. Dezember, 7 Uhr, hebelte ein Einbrecher ein Fenster zum Pfarrbüro St. Ambrosius in der Ambrosiusstraße auf und stieg in das Gebäude ein. Auch hier wurde lediglich Bargeld gestohlen.

In der Bonhoefferstraße versuchten Einbrecher zwisch dem 30. November und dem 3. Dezember glücklicherweise erfolglos einzubrechen.

Ebenfalss erfolglos versuchten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 4. Dezember, zwischen 3 Uhr und 3.36 Uhr, eine Seitentür des Discountermarktes in der Martha-Bach-Straße in Trier-West aufzuhebeln.

Die Polizei bittet Zeugen der jeweiligen Taten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell