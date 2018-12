POL-PPTR: Polizei sucht Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen

Trier / Trierweiler (ots) - Am 1. Dezember schlugen die Einbrecher in der Straße "Hüttenberg" in Trierweiler zu. Die Bewohner waren im Zeitraum von 17.30 h bis 20.50 h nicht zuhause und stellten den Einbruch nach ihrer Rückkehr fest. Bisher Unbekannte hatten das Grundstück vermutlich über den Garten betreten, hebelten ein Fenster an der Rückseite des Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen.

In Trier-Filsch wurden die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Großen Garten" am gestrigen 3. Dezember Opfer von Einbrechern, als sie ebenfalls nicht zuhause waren. Auch hier wurde das Grundstück offenbar über den Garten aufgesucht. Dort hebelten die Täter in der Zeit zwischen 7.50 h und 19.10 h eine Terrassentür auf, betraten und durchsuchten das Haus, bevor sie unerkannt entkamen.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen eingeleitet und Prüft eventuelle Tatzusammenhänge.

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder - 2154 an die Polizei.

