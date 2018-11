POL-NI: Tätlicher Angriff auf Jugendliche

31737 Rinteln, Klosterstraße (ots) - Am Freitag Abend gegen 21:50 Uhr kam es in der Fußgängerzone zu einem polizeilichem Einsatz, nachdem eine Gruppe Jugendliche unvermittelt von einem noch unbekannten Mann angegriffen wurde. Zwei der Jugendlichen wurden hierbei verletzt. Der Täter konnte anschließend unerkannt flüchten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell