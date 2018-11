POL-NI: Einbruch in Baucontainer

31749 Auetal, Altes Feld (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei im Industriegebiet Rehren abgestellte Baucontainer aufgebrochen. Aus diesen wurden Baumaschinen im Wert von 3000,- Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln, 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

