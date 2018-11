POL-NI: PKW-Diebstähle

31737 Rinteln (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Engern zu einem PKW-Diebstahl. Ein auf dem Grundstück abgestellter PKW der Marke Audi im Wert von ca. 40.000 Euro wurde durch unbekannte Täter entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde in der Rintelner Nordstadt ein am Fahrbahnrand geparkter Audi im Wert von 30.000 Euro entwendet. Beide Fahrzeug verfügen über eine sogenannte Keyless-Entry-Funktion. In diesem Zusammenhang ergeht der Hinweis, dass es technisch möglich ist, dass hierzu vom Fahrzeugschlüssel ausgesandte Funksignal abzufangen und zu verstärken, so dass sich das Fahrzeug auch dann öffnen und starten läßt, wenn sich der Schlüssel außer Reichweite befindet. Es ist daher ratsam, den Fahrzeugschlüssel nicht in unmittelbarer Nähe der Haustür zu lagern, damit das ausgesendete Funksignal nicht nach außen dringen und dort abgefangen werden kann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell