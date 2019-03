Polizei Düsseldorf

POL-D: Essen nicht abgeholt - aufmerksamer Imbissmitarbeiter ruft Polizei - 54-Jähriger in letzter Sekunde gerettet

Düsseldorf

Samstag, 9. März, 18.26 Uhr

Weil ein Stammkunde am vergangenen Samstag nicht wie gewohnt sein vorbestelltes Essen abgeholt hatte, rief ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Grillimbisses an der Martinstraße in Düsseldorf-Unterbilk die Polizei.

Der 54-jährige Stammkunde hatte sich wie üblich sein Essen bestellt. Als der Düsseldorfer seine Bestellung nicht wie gewohnt gegen 17.45 Uhr in dem Grill geholt hatte, machte sich der aufmerksame 30-jährige Mitarbeiter des Imbisses Sorgen um seinen zuverlässigen Kunden und rief die Polizei. Ein Einsatzteam der Düsseldorfer Polizei stand wenig später vor der Wohnungstür des 54-Jährigen und konnte keine Lebenzeichen aus der Wohnung vernehmen. Schnell forderten die Beamten Notarzt und Feuerwehr an. Diese öffnete die Wohnungstür des 54-Jährigen. Die Rettungskräfte fanden den Mann ohne Bewusstsein in seiner Wohnung in Düsseldorf-Friedrichstadt vor. Nach derzeitigen Informationen bestand für den Düsseldorfer akute Lebensgefahr und er wäre ohne rechtzeitige Hilfe vermutlich verstorben. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

