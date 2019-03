Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Streit auf offener Straße eskaliert - Mann bei körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt - Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Düsseldorf (ots)

Freitag, 8. März, 19.48 Uhr

Am Freitagabend eskalierte in Derendorf ein offensichtlicher Streit wegen einer Verkehrsbehinderung derart, dass ein 33-Jähriger sich bei der daraus entstehenden körperlichen Auseinandersetzung schwere Verletzungen zuzog. Die Ermittlungen gegen die identifizierten Tatverdächtigen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen war es gegen 19.50 Uhr auf der Münsterstraße zum Streit zwischen einem 33-Jährigen und zwei weiteren Männern gekommen, da diese ihn mit ihrem eigenen Pkw an der Ausfahrt aus einer Parklücke hinderten. Nach einem anfänglichen Wortgefecht entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 33-Jährige zu Boden ging und auch dort noch mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein soll. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Einsatzort konnten die Polizeibeamten lediglich einen der beiden Verdächtigen (27 Jahre alt) antreffen. Der nach Zeugenangaben aggressivere Beteiligte war bereits geflüchtet. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich zur Identifizierung des zweiten Verdächtigen (41 Jahre alt). Das Geschehen wird derzeit als gefährliche Körperverletzung bewertet. Die Ermittlungen dauern an.

