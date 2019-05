Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht

Speyer (ots)

02.05.2019, 15:50 Uhr.

Auf der B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kam es am gestrigen Nachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht und deren Zusammenhang die Polizei Speyer dringend Zeugen sucht, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Eine 23-jährige Frau aus Westheim befuhr mit ihrem PKW BMW den rechten Fahrstreifen der B9 und setzte zum Überholen eines grauen SUV mit silbernem Pritschenanhänger an als dieser plötzlich und ohne Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers auf den linken Fahrstreifen wechselte. Die junge Frau leitete sofort eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad, touchierte die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Glücklicherweise wurde die Frau nicht verletzt. Der Unfallverursacher hielt einige Meter weiter auf dem Standstreifen, entstieg kurzzeitig seinem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfallhergang wurde von einem weiteren Verkehrsteilnehmer beobachtet und in der genannten Form bestätigt. Nach Angaben des Zeugen und der geschädigten Unfallbeteiligten befand sich auf dem Pritschenanhänger ein dreiecksförmiger Aufbau, bei dem es sich möglicherweise um Glasplatten/-scheiben gehandelt haben könnte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

