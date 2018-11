Koblenz (ots) - Am Freitag, dem 16.11.2018 wurde zwischen 17:10 und 17:30 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Altenbergerhofstraße eingetreten. Derzeit wird ein augenscheinlich Jugendlicher der Tat verdächtigt, der mit einer kleineren Gruppe Gleichaltriger unterwegs gewesen sein soll. Nach der Tat soll sich die Gruppe in Richtung Waldstück/B42 entfernt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein unter Tel. 02621-9130 zu melden.

