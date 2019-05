Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Pressebericht vom 24. - 26.05.2019

Koblenz (ots)

Emmelshausen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Die Geschädigte parkte am 25.05.2019 gegen ca. 14:15 Uhr ihren PKW vorwärts vor der Deichmann Filiale in Emmelshausen. Nachdem sie eine halbe Stunde später zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am rechten Kotflügel.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Udenhausen - Diebstahl

Eine ältere Dame stellte am 25.05.2019 aufgrund eines Umzugs mehrere gepackte Taschen vor ihr Anwesen in Udenhausen. Ein vorbeifahrender Altmetallhändler nutzte um ca. 09:40 Uhr die Gelegenheit, sich Wertgegenstände der Dame anzueignen. Bei dem Fahrzeug des Tatverdächtigen handelt es sich um einen blauen Kastenwagen.

Boppard - Brennendes Fahrzeug

Am 26.05.2019 wurde gegen 02:45 Uhr ein brennender PKW in der Sabelstraße in Boppard gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht einer Brandstiftung. Das Fahrzeug wurde zur Spurensuche beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Es wurden weiterhin mehrere Verkehrsunfälle (nur Sachschaden) und verschiedene Strafanzeigen durch die Polizeiinspektion Boppard aufgenommen.

