POL-PDLU: Maxdorf: Unbekannte Täter sind offenbar auf Metall aus

Maxdorf (ots) - In der Zeit zwischen dem 07.07.2018, 18:00 Uhr und dem 08.07.2018, gegen 07:30 Uhr, beschädigen bislang unbekannte Täter auf dem Friedhof in der Schulstraße offensichtlich mehrere Gräber, um an diverse Metallschalen o. ä. zu gelangen. Sie reißen hierfür Blumen, Gestecke oder Grablichter heraus und legen die Metallschalen für den Abtransport bereit. Ob es tatsächlich zu einem Diebstahl kam, ist jedoch nicht bekannt, da die Geschädigten noch ermittelt werden müssen. Der Sachschaden dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

