POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Limburgerhof (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr kollidierte ein aus der Wiesenstraße herauskommender Pkw mit einem die Speyerer Straße entlang fahrenden Radfahrer. Der 19-jährige Radfahrer erlitt Schürfwunden an Ellenbogen und Schienbein. Der Rettungsdienst musste aber nicht hinzugezogen werden. Die Windschutzscheibe des Pkw splitterte und an der Beifahrertür und am rechten Kotflügel entstanden Dellen und Kratzer. Es gab zwei Zeugen, die den Unfall beobachteten. Gegen den 57-jährigen Autofahrer ist nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

