POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Dannstadt

Verkehrsunfallflucht in Dannstadt (ots) - Am Freitag, dem 06.07.2018 gegen 23:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW die Hauptstraße von Dannstadt kommend, in Richtung Schifferstadt. Auf Höhe der Hausnummer 150 rammt er einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, welcher hierdurch auf einen jungen Baum geschleudert und um fast 180 Grad gedreht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem Unfallverursacher oder einem beschädigten Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell