POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Skateboardfahrer

Am Samstagmittag befuhr ein 88-jähriger Mann aus Dudenhofen mit seinem PKW den St.-Guido-Stifts-Platz in Speyer und wollte nach links in den dortigen Hirschgraben einbiegen. Hierbei übersah er einen 28-jährigen Mann aus Mainz, der wiederum auf seinem Skateboard den Hirschgraben in entgegengesetzter Richtung ordnungsgemäß überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Skateboardfahrer zu Fall kam. Er klagte über Schmerzen im linken Oberschenkel und wurde vorsorglich in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Zu Sachschäden kam es nicht.

