POL-PDLU: Frankenthal: Vier Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhäuser

Frankenthal (ots) - Am Samstag, 07.07.2018, zwischen 11:15 Uhr - 13:45 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal ein. Die Täter hebeln die Wohnungstüren auf und durchwühlen die Wohnräume. Aus einer Wohnung werden 60 Euro Bargeld, zwei Goldringe, eine Goldkette sowie ein Pkw-Schlüssel entwendet. Die zweite Wohnung wird lediglich durchwühlt. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich auf 1450 Euro beziffern.

Im Zeitraum von 06:30 Uhr - 14:30 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses An der Adamslust in Frankenthal. In diesem Fall wird das Fenster aufgedrückt und aus den Wohnräumen 8 Euro Bargeld entwendet. Im gleichen Zeitraum wird eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ziegelhof in Frankenthal angegangen. Hier können die Täter ein gekipptes Fenster aufdrücken und so in die Wohnung gelangen. Dort entwenden sie ein Smartphone, einen Laptop, eine Jacke und 100 Euro Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beider Einbrüche beträgt ca. 800 Euro.

Die wichtigsten Sicherheitstipps der Polizei lauten:

- Schließen Sie Ihre Eingangstür immer ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel niemals innen stecken. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde im Haus, auf dem Nachbargrundstück oder in Ihrer Wohngegend. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit. - Wer seine Wohnung bei der Rückkehr nach Hause geplündert und womöglich verwüstet vorfindet, sollte sofort die Polizei informieren und bis diese eintrifft, nichts anfassen. Blinder Aufräumaktionismus könnte mögliche Spuren verwischen. - Die Konfrontation mit dem/den Täter/n ist aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Ziehen Sie sich still zurück und informieren Sie sofort die Polizei. - Legen Sie eine Wertgegenstandsliste an und fotografieren Sie nach Möglichkeit Ihr Eigentum. Das Programm Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) stellt Ihnen ein Muster für eine Wertgegenstandsliste zur Verfügung. Das Formular dient der vollständigen Erfassung und Beschreibung von Wertgegenständen. Es ist im Falle des Diebstahls oder Abhandenkommens wichtig für die Schadensabwicklung mit der Versicherung und für die Polizei eine Hilfe bei der Fahndung.

Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter: http://www.k-einbruch.de/ http://www.polizei-beratung.de/

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

