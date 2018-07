POL-PDLU: Speyer - Missverstandene Fürsorge

Speyer (ots) -

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei telefonisch darüber unterrichtet, dass sich am Postplatz zwei Personen schlagen würden. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Streit bereits gelegt und es konnte dessen vermutliche Ursache herausgefunden werden: Ein 25-jähriger Speyerer passierte den Postplatz und entdeckte - auf einer Bank schlafend - einen 21jährigen Mann aus Schifferstadt. Der Speyerer machte sich Sorgen um dessen Gesundheitszustand und verständigte vorsorglich einen Rettungswagen. Der zuvor schlafende, alkoholisierte Mann verstand diese Fürsorge jedoch offenbar falsch, ging unvermittelt auf den anderen Mann los und rang ihn zu Boden. Der Geschädigte trug hierdurch leichte Verletzungen am rechten Knie und der rechten Hüfte davon. Bei dem Beschuldigten wurde letztlich ein Atemalkoholtest durchgeführt welcher einen Wert von 1,20 Promille ergab.

