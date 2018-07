POL-PDLU: Diebstahl am Silbersee

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am Dienstag, 03.07.2018, ca. 20.45 Uhr, befindet sich ein 16 Jähriger gemeinsam mit einem Freund zum Schwimmen am Silbersee. Während dem Baden legt der Jugendliche sein Handy im Rucksack seines Freundes ab. Als die beiden Freunde nur wenige Minuten später zu dem Rucksack zurückkehren, stellen sie den Diebstahl des Handys im Wert von ca. 230 EUR fest. Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

