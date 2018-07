POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht (36/0607) 06.07.2018, gegen 15:15 Uhr

Speyer (ots) - ~Eine 38-jährige Autofahrerin stand an einer Rotlicht zeigenden Ampel in der Landwehrstraße. Ein Motoradfahrer wollte offensichtlich dort nach rechts in die Iggelheimer Straße einbiegen und fuhr rechts an dem PKW vorbei. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes berührte der Motorradfahrer mit dessen linker Fahrzeugseite den rechten hinteren Radkasten des PKW, so dass ein Sachschaden von ca. 200 Euro entstand. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten nachzukommen. Dessen Kennzeichen konnte jedoch abgelesen werden. Die Ermittlungen dauern an.~

