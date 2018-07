POL-PDLU: Speyer - Gewinnversprechen (56-0507)

Speyer (ots) -

05.07.2018, 15.00 Uhr Eine 34-jährige Frau erhielt einen Anruf eines "Florian Weiß" von der Informationszentrale Berlin. Dieser gab an, dass sie bei einer Gewinnausschüttung der Zeitschrift "Brigitte" 49.900 Euro gewonnen habe. Allerdings müsse sie zunächst für die Gewinnabwicklung 900 Euro bezahlen. Die Frau hatte bis Herbst 2017 ein Abo, wusste allerdings, dass dies utopisch klingt und nicht stimmen kann. Allerdings gab sie sich, unter dem Hintergrund zur Polizei zu gehen, erfreut über den Gewinn und sicherte zu, das Geld zu übergeben. Herr "Weiß" gab an, dass am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr ein Notar und eine weitere Person vorbeikommen würden, um die 900 Euro in Empfang zu nehmen. Wenn sie dies bezahlt habe, würde sie den Gewinn ausgehändigt bekommen. Bezüglich einer genauen Uhrzeit würde sich Herr Weiß am Vormittag nochmals telefonisch melden. Bisher ist es zu keiner weiteren Kontaktaufnahme gekommen.

